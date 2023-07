Stevige buien met een enkele keer onweer in Simpelveld vandaag

Gewonde door steekpar­tij in Maastricht, verdachte opgepakt

Door een steekpartij op de Hoenderstraat in Maastricht is zondag rond 16.15 uur iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft later op de dag een 31-jarige man opgepakt op verdenking van betrokkenheid. De verdachte zit vast voor nader verhoor.