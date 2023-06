Aldi Sint-Michielsgestel even dicht voor verbouwing

Op de wachtlijst voor stroom, dan toch maar nieuwe bestelbus­sen op diesel. ‘We moeten iets’

BERKEL-ENSCHOT/HEESCH/DEN BOSCH - Moet je als ondernemer de inflatie klakkeloos doorberekenen aan de klant? Of loopt de economie zo vast? Maar hé, een kilo zalm wás 7 euro en nu 20. Dat verschil legt cateraar Van Gruijthuijsen één op één bij de klant neer. Tijdens de coronatijd was het immers op een houtje bijten. Deel 2 in een serie over ondernemen in woelige tijden.