‘Als een blad in de wind op weg naar de goot’

Op zeventig meter hoogte dineren of aan de Bossche bol: het Smakenrad is weer terug in Den Bosch

DEN BOSCH - Na een jaar afwezigheid is het Smakenrad in Den Bosch terug van weggeweest. Dat doet het groter dan ooit. Met zeventig meter is het twintig meter hoger dan het vorige rad en daardoor zijn er ook meer gondels. Maar ook met hoogtevrees kun je gewoon genieten van het uitzicht.