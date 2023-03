Bruine dorpscafé gaat gewoon verder als Albert en Miranda stoppen met tappen

DEN DUNGEN - 35 jaar stonden Albert en Miranda Vissers gastvrij klaar voor al hun klanten. Maar tachtig uur per week werken gaat je niet in de koude kleren zitten als je tegen de zestig loopt. Dus tappen ze rond 1 april hun laatste pilsje in dorpscafé 't Trefpunt in Den Dungen.