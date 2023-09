Geen bonnetjes meer nodig, Gestel vertrouwt mensen in de bijstand en geeft eerder geld

Warmte krijgt tweehon­derd muzikanten niet klein bij indrukwek­kend ‘In de ban van de Ring’

DEN BOSCH - Dertienduizend mensen kwamen afgelopen weekend af op de live-uitvoering in Den Bosch en Rotterdam van Fellowship of the Ring. Aanleiding: de tiende verjaardag van philharmonie zuidnederland (Philzuid). Een warme avond, óp en vóór het podium, met een heroïsch verhaal en schitterende muziek.