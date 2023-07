Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Sint-Michielsgestel vandaag

Den Bosch stopt met BuitenBe­ter-app, raadslid verbaasd: ‘Mensen balen dat-ie verwijnt’

DEN BOSCH - Den Bosch zet een streep door de BuitenBeter-app waarmee burgers meldingen en tips over bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, losse stoeptegel of zwerfvuil kunnen doorgeven. De gemeente ‘gaat over naar een andere manier van melden’.