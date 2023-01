Grip krijgen op de energierekening: Gestels Energiecafé helpt daarbij

Vijf avonden

Het eerste Energiecafé is 16 januari in D’n Durpsherd in Berlicum, een dag later in de Meander in Gestel. Weer een dag later in café-zaal De Schuif in Gemonde. Maandag 23 januari is het Energiecafé in de Moerkoal in Berlicum, een dag later in de Litserborg in Den Dungen. Alle bijeenkomsten beginnen om 19.45 uur.