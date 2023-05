Helder weer in Sint-Michielsgestel vanochtend

Een setje forse bomen als extra hindernis op laatste KLM Open in Cromvoirt

Voor de liefhebbers van de edele golfsport is het de komende dagen in alle opzichten smullen geblazen op de Bernardus in Cromvoirt. De KLM Open strijkt er vier dagen neer op de prestigieuze golfclub . De verwachte noordenwind en een setje vers geplante bomen kunnen de strijd om de zege spannender maken dan ooit.