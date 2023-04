Het lukt in Gestel steeds beter: de grijze container puilt niet meer uit door restafval

Eerste Schijndel uit de Kunst barst uit z’n voegen: ‘Animo overweldi­gend’

SCHIJNDEL - Van een serieuze expositie met werk van Jan Sonnemans, amateurkunst in vijftig etalages en kunstwerken in zorginstellingen, tot schilderijen in de vensterbank. Het eerste evenement Schijndel uit de Kunst, dat 29 april begint, barst van de initiatieven.