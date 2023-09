Hogere accijns op sigaretten: meer dan drieduizend inwoners Sint-Michielsgestel geraakt

Gymuurtje in Nijnsel is een succes, je mag het geen ouderengym noemen

NIJNSEL - Het wekelijkse bewegingsuurtje voor ouderen in Nijnsel is een succes. Het idee van Marieke van Nuland trekt elke maandagochtend dorpsbewoners die houden van gymmen en gezelligheid. „We bewegen natuurlijk, maar we lachen ook heel wat af.”