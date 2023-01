Jaspers start met verlies bij NK; ‘Thuisspeler’ Van Erp wint thriller en kan rustig FC Den Bosch - Ajax kijken

De Amsterdammer kwam uitstekend uit de startblokken en won de eerste twee sets met 10-5 en 10-4. Vervolgens leek Jaspers de schade toch nog te kunnen repareren. Hij won de derde en vierde set: 10-0 en 10-6. In de beslissende set kwam Jaspers met 8-1 voor te staan, maar toen sloeg Van Schaijk keihard toe. Met een serie van negen caramboles maakte hij een einde aan de set (10-8) en de wedstrijd (3-2 in sets).

Moyenne

Het moyenne van de regerend wereldkampioen uit Sint Willebrord was met 1.541 iets hoger dan dat van Van Schaijk (1.500), maar de overwinning was voor de Amsterdammer. Jaspers zal donderdag en vrijdag tijdens de resterende groepswedstrijden tegen Raymund Swertz en Kay de Zwart een plek in de kwartfinales alsnog veilig zien te stellen. De ontmoeting tussen de Limburger Swertz en Roosendaler De Zwart eindigde in 3-0. Nadat de eerste twee sets ruim naar Swertz gingen (10-2 en 10-2), kon De Zwart in de derde set wél goed weerwerk bieden, maar net niet genoeg (10-9).

Poule des doods

Later op de dag begon ook de strijd in de ‘poule des doods’. Glen Hofman maakte gehakt van Barry van Beers: 3-0 (10-6, 10-2, 10-9). Aan de andere tafel werd het een slopend gevecht over de volle vijf sets tussen ‘thuisspeler’ Jean van Erp uit Heeswijk en Hagenaar Jeffrey Jorissen. Beiden wonnen een set, waarna Van Erp enkele kans liet liggen om op 2-1 voorsprong te komen, waarna Jorissen toesloeg en de set met 9-10 naar zich toetrok.

Vervolgens miste Jorissen echter zijn aquitstoot in de vierde set, die hij met 4-10 verloor. In de vijfde set begon Van Erp van acquit met een serie van vier, stond na twee beurten met 7-0 voor en won uiteindelijk met 10-5.

Veerkracht

,,Het verlies van de derde set kwam hard aan”, aldus Van Erp. ,,In de korte pauze daarna heb ik tegen mezelf gezegd dat ik rustig moest blijven”, aldus Van Erp. ,,Gelukkig heb ik veerkracht getoond en alsnog gewonnen. Want dit is een zware poule. Glen Hofman, mijn volgende tegenstander, heeft veel indruk gemaakt. Ik heb er in ieder geval voor gezorgd dat ik niet na twee partijen naar huis kan. Deze overwinning geeft me rust in m'n hoofd. Ik zit vanavond iets lekkerder naar FC Den Bosch - Ajax te kijken zo.”