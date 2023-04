Jozef van der Donk (1942-2023): kort van stof in de politiek, daarbuiten altijd in voor een goede mop

SINT-MICHIELSGESTEL - Ruim 60 jaar bij de vrijwillige brandweer én meer dan 25 jaar in de Gestelse politiek. Oud-wethouder Jozef van der Donk, in het dorp nog beter bekend als visboer en uitbater van een frietkar, is vrijdag op 80-jarige leeftijd overleden.