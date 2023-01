Kantoorbaan is niets voor Minou (23): ‘Op mijn 35ste heb ik genoeg verdiend om te stoppen met werken’

‘Ik zie vooral kansen’; onderne­mers in de Meierij vol optimisme over het komende jaar

MEIERIJSTAD - Alsmaar stijgende kosten en consumenten die vaak minder te besteden hebben. Ook in de Meierij zijn veel ondernemers begonnen aan een onzeker jaar, al blijven ze grotendeels optimistisch. Grotendeels, want hobbywinkel Craftgarden in Schijndel sluit de deuren. ,,De huur is niet meer te doen.’’

5 januari