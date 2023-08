Kentalis blij met nieuw schoolgebouw, maar ook met de nieuwe buren

Update + Met video Rook - en stankover­last door brand bij afvalver­wer­ker Den Bosch houdt nog tijd aan

DEN BOSCH - Bij een brand in de loods van de afvalstoffendienst aan de Treurenburg in Den Bosch, kwam maandagochtend veel rook vrij. Daarom is ook een NL-alert verstuurd om ramen en deuren te sluiten. Die is inmiddels weer ingetrokken. Een aantal bedrijven in de directe omgeving moesten hun werkzaamheden staken.