Kiest Gestel voor andere invulling van Heidelust?

Gastgezin onmisbaar voor druk dieren­asiel: ‘Hier leren kittens dat de stofzuiger niet eng is’

DEN BOSCH/BRUCHEM - Het kittenseizoen is in volle gang en ook vrijwilligers gaan op vakantie. In de zomer is het dus aanpoten in de dierenasielen in onder meer Den Bosch en Bruchem. ,,Gastgezinnen kunnen kittens een goede start van hun leven geven.”