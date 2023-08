Kinderarts Jira (60) opent kunstgalerie: ‘Als je tekent, krijg je rust in je hoofd’

Politie­hond Budy vindt verstopte verdachten na inbraakpo­ging in schuur Veghel: ‘Krijgt extra koekje’

VEGHEL - Een politiehond heeft in de nacht van zondag op maandag twee verdachten van een inbraak opgespoord in Veghel. Agenten hadden eerder de melding gekregen van een inbraak in een schuur. De opgepakte mannen bleken zich te hebben verstopt in een tuin in de buurt.