Lintje voor Gestelaar Peter van Dijk

Met video Auto botst tegen twee bomen, slingert over de weg en belandt in berm: bestuurder vermoede­lijk onder invloed

HEESCH - Bij een ongeluk aan Grolderseweg in Heesch waren zaterdagavond drie personen betrokken. De auto waarin zij zaten raakte van de weg, reed tegen twee bomen, slingerde over de weg naar links en belandde in de berm.