Motie redt dromedarissen bij melkerij in Berlicum: ‘Hopelijk mogen we ze straks ook weer verkopen’

Uitgezworven Paul uit Nistelrode bouwde bijzonder bestaan op in Peru maar denkt aan terugkeren door dodelijke onlusten

NISTELRODE/PERU - Jarenlang backpackte hij over de wereld, maar vanwege een passie voor surfen bleef Paul Hendriks uit Nistelrode hangen in een Peruaans dorpje aan zee. Inmiddels is hij er getrouwd en runt hij met zijn vrouw een hostel.

22 januari