Nachtvlinders spotten populaire hobby: 360 soorten geteld in Sint-Michielsgestel

Half Loosbroek werkt mee om van het Kunstenfes­ti­val een succes te maken

LOOSBROEK - Liefhebbers van kunst zijn dit weekeinde vertroeteld in Loosbroek. Het halve dorp hielp mee om ook het tweede Kunstenfestival te doen slagen. Achter tuinpoortjes, via achterommetjes en in weilanden werd volop genoten van exposities en optredens.