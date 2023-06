Ontsnappen uit Duits gijzelaarskamp in Seminarie Beekvliet: ‘Dan steek je toch de boerderij in brand’

Veghelse verloskun­di­gen runnen in een nieuw pand flink bedrijf: ‘Een geboorte ontroert steeds weer’

VEGHEL - De verloskundigen van Calamaris in Veghel runnen een enorm bedrijf met bijna veertig geboortes per maand. Geen wonder dat ze een nieuwe grotere locatie nodig hebben. Ze zijn verhuisd naar de Hoogstraat, naar een pand dat opvalt door een enorme gevel.