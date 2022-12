Oprichter bouwbedrijf Hoogheuvel bv overleden

Van den Heuvel was ook betrokken bij het vakonderwijs. Hij maakte deel uit van de besturen van de LTS in Vught en Bouwopleidingen MBO in Den Bosch. Voor zijn dorp Gestel was Jacques van den Heuvel meer dan alleen de ondernemer of de bouwer. Hij voelde zich zeer begaan met het dorpsleven en zat onder andere in het kerkbestuur van de Michaëlparochie. Maar ook Halder kon op zijn betrokkenheid rekenen. Zo was Van den Heuvel jarenlang beschermheer van voetbalvereniging SCI. Ook het lokale carnaval droeg hij een warm hart toe.