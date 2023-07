Parijse Markt op Mercuriusplein Berlicum

Verhuizen uit woningen die gesloopt moeten worden? Dat valt niet mee als de woning­markt op slot zit

BOXTEL - Het eerste half jaar ging het nog in een behoorlijk tempo. Achttien bewoners van de 38 woningen die woonstichting Joost wil slopen in de wijk Breukelen in Boxtel vonden toen nog vrij snel een nieuwe huurwoning.