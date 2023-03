Plannen voor bijna 40 hectare aan zonnevelden in Sint-Michielsgestel

Eropuit Schilderij­en van José Heerkens uit Zeeland te zien in Kröl­ler-Mül­ler Museum

ZEELAND/OTTERLO - De schilderijen van José Heerkens (1950) uit Zeeland - geboren en getogen in Heeswijk-Dinther - draaien om kleur. In de tentoonstelling Met verf. José Heerkens. Colour - Free and connected toont het Kröller-Müller Museum 33 van haar werken.