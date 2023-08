Huis en Haard Bart liet een mantelzorg­wo­ning bouwen in de tuin van zijn zoon: ‘Iedereen gunde me deze oplossing’

Een seniorenwoning, nee, die was in heel Heeswijk-Dinther niet voorhanden. En kleiner gaan wonen in een grote woonwagen of stacaravan; ook dat zag Bart Verberne niet zitten. Dus liet hij een mantelzorgwoning bouwen. Op maat.