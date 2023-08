Boules in je Buurt-da­gen in Meierij­stad om mensen met elkaar in contact te brengen

VEGHEL - Mensen met elkaar in contact te brengen en kennis te laten maken met elkaar en het spel. Dat is het doel van Boules in je Buurt, een initiatief van de gemeente Meierijstad. In september kunnen inwoners van Meierijstad op zes locaties vier weken lang gratis jeu de boules spelen.