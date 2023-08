Dakloze (50) niet onder de indruk van de woorden van zijn moeder

SINT-OEDENRODE - Als haar zoon drugs heeft gebruikt, is er niks mee te beginnen. ,,We kunnen niet met hem leven. Maar het ‘houden van’ kunnen we ook niet wegdoen”, laat een vrouw uit Sint-Oedenrode de rechtbank weten. De zoon (50) is niet onder de indruk.