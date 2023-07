Uitgestrekte wolkenvelden, amper zon in Sint-Michielsgestel vandaag

Al een eeuw rokertjes halen bij Van Roessel in Schijndel: maar wordt de tabakszaak straks niet te klein?

SCHIJNDEL - Het is dat er boven de winkel staat: ‘tobacconist Jan van Roessel’, maar anders zou je bijna niet geloven dat er nog een echte tabakszaak zit in het centrum van Schijndel. ,,We mogen onze rookwaren niet aanprijzen in de etalage en van de buitenkant mag je niet zien dat het een tabakszaak is.’’