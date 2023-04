Vanuit Gemonde helpt Arianda in de zoektocht naar werkgeluk: ‘Wacht niet tot je een burn-out hebt’

Stichting PEP-projecten houdt laatste boeken­beurs voor steun in Roemenië

HEESCH - Het is hun laatste boekenbeurs. Zaterdag 1 en zondag 2 april kunnen leesliefhebbers nog hun hart ophalen in Heesch met snuffelen tussen strips, romans, kinderboeken, hobby- of streekboeken en speciaal geprijsde bijzondere exemplaren.