VVD: ‘Zet in op permanente woningbouw: geen flexwoningen op Venkant’

‘Wie is het XXL’, of in de stormbaan: je hebt soms werkelijk geen idéé waar je naar zit te kijken in de Loco Royale op Paaspop

SCHIJNDEL - Met honderd ballen korfballen in de zaal? Doen! Ook al lijkt iets een héél slecht idee, in de Loco Royale op Paaspop proberen ze het gewoon. ,,Als iets niet aanslaat, geven we er wel weer een leuke draai aan.”