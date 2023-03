Wandelen door de historie van buurtschap Halder

Bolalou zorgt voor circusple­zier in Schijndel

SCHIJNDEL – In Kerkdriel moest Circus Bolalou twee weken geleden in alle haast de tenten in alle haast opbreken vanwege het onverwachte wassende water. In Schijndel hielden de circusartiesten de afgelopen drie dagen gelukkig droge voeten en konden de voorstellingen wel doorgaan.