Zelfs toen Paul in het ziekenhuis lag, sprak hij commercials in: ‘Ik geniet nu nog meer van het leven’

Kindeke Jezus in Heesch wéér gemoles­teerd: ‘Zijn hoofd zat er net weer op en nu is zijn arm eraf gerukt’

HEESCH - Is dan niks meer heilig in Heesch? Amper twee weken na het opzetten van de kerststal is het weer raak. Kindeke Jezus lag net met een opgelapt hoofd in zijn kribbe, maar moet amper twee weken later al een arm missen. En dat is nog lang niet alles.

20 december