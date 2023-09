Dassen­burch­ten bij Voerendaal verwijderd, trein gaat weer rijden

Het is ProRail gelukt om de dassenburchten onder het spoor bij het Zuid-Limburgse Voerendaal te verwijderen. De burchten moesten worden weggehaald omdat ze zich in het spoortalud bevonden en daardoor het spoor instabiel maakten. Dit zou spoorverzakkingen tot gevolg kunnen hebben. Vanwege de werkzaamheden reden sinds 1 augustus geen treinen tussen Heerlen en Valkenburg in beide richtingen. Zaterdag hervat Arriva het treinverkeer op dit traject.