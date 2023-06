Bijna zevenhonderd leerlingen in Sittard-Geleen wachten op uitslag eindexamen

Heldere ochtend en middag in Sit­tard-Ge­leen

Het wordt vandaag geleidelijk minder zonnig en het blijft droog in Sittard-Geleen. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 30 graden en is de wind matig, windkracht 4. Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden.