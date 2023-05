Bonden vragen werknemers Nedcar werk vrijdag te hervatten

Honderden medewer­kers Nedcar schrijven zich in als staker

Vele honderden medewerkers van VDL Nedcar schrijven zich maandagochtend in Holtum in als staker bij de vakbonden. Dat gebeurt op de Markt in het Limburgse dorpje. Bestuurder Ron Peters van FNV Metaal zei maandagochtend te verwachten dat zich tussen de 1500 en 2000 medewerkers van Nedcar laten inschrijven.