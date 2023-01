Cel- en taakstraf voor Limburgse ex-agent voor lekken informatie, corruptie en verboden wapenbezit

Het gerechtshof in Den Bosch heeft een voormalig politieagent uit Geleen een celstraf van 270 dagen opgelegd, waarvan 180 dagen voorwaardelijk, en een taakstraf van 200 uur. Volgens het hof is bewezen dat de inmiddels ontslagen politieman zich schuldig heeft gemaakt aan ambtelijke corruptie, meerdere schendingen van het ambtsgeheim en verboden wapenbezit. De man lekte informatie uit politiesystemen en liet zich daarvoor betalen.

Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep tien maanden cel geëist, gelijk aan de straf waartoe de rechtbank de man in 2021 veroordeelde. De betrokken agent, Peter K., was bijna twintig jaar werkzaam bij de politie. Het verboden wapen dat hij in zijn bezit had was een veerdrukpistool.

Justitie kwam K. op het spoor in een undercoveronderzoek in een andere strafzaak, de moord op Sven Prins in Brunssum. Hij werd in augustus 2016 opgepakt en zat enige maanden in voorarrest.

K. heeft volgens het hof ‘het effectief functioneren van de politie sterk ondermijnd en de politieorganisatie in diskrediet gebracht’. Tegelijkertijd hielden de rechters in hun oordeel rekening met zijn persoonlijke omstandigheden. K.’s leven stortte in door zijn oneervol ontslag. Hij kreeg ernstige psychische klachten. ,,De verdachte ontleende zijn bestaansrecht aan zijn functie die hij vervulde bij de politie”, noteert het hof in de uitspraak.

Ook sloeg het hof acht op de ouderdom van de feiten, die dateren uit 2015 en 2016. De berechting van de ex-agent heeft lang gesleept en ook dat heeft het hof meegewogen bij het bepalen van de straf.