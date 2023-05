Dit is hoe de eerste teams uit Sittard-Geleen dit weekeinde speelden

Nationale Vleermuis­tel­ling van start, vleermui­zen­tel­lers hopen op goed weer

Liefhebbers van vleermuizen hopen dat het vrijdag en zaterdag redelijk goed weer is met niet te veel regen. Op die dagen heeft namelijk de Nationale Vleermuistelling plaats. Gebleken is in het verleden dat er veel minder vleermuizen worden geteld als het koud en nat is. In heel Nederland komen in totaal achttien soorten vleermuizen voor.