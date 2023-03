FC Twente wint eindelijk weer eens een uitwedstrijd: ruime zege bij Fortuna

FC Twente en uitduels: het was dit seizoen een combinatie van niets. Tot aan zaterdag won de ploeg alleen nog maar bij NEC en Cambuur. Die serie werd in Limburg eindelijk doorbroken dankzij goals van Vaclav Cerny en Manfred Ugalde. Ugalde, die speelde voor de gepasseerde Ricky van Wolsfwinkel maakte er zelfs twee. De 0-3 maakte hij na een schitterende aanval op aangeven van Cerny.

Het gelijk van de trainer

Daarmee kun je zeggen dat trainer Ron Jans zijn gelijk haalde met het opstellen van Ugalde, die vorige week als invaller ook al succesvol was tegen Heerenveen. . „Ricky zit in een mindere fase”, zo legde Jans zijn beslissing uit om Van Wolfswinkel aan de kant te houden. De voorhoede had sowieso een andere bezetting.

De geblesseerde Virgil Misidjan werd vervangen door Anass Salah-Eddine. Achterin kreeg Alfons Sampsted de voorkeur boven de weer in genade aangenomen Joshua Brenet. Ook de thuisploeg zag er op veel plekken anders uit dan gebruikelijk. Zo ontbraken aanvoerder Burak Yilmaz, Oguzhan Ozyakup, Dogan Erdogan en Iñigo Córdoba.

Volledig scherm Vaclav Cerny viert de goal met de meegereisde supporters. © ANP

Veel balbezit

FC Twente moest het spel maken in Sittard en na 35 minuten spelen had de ploeg 71% balbezit. Maar zoals vaak had het grote moeite om het overwicht te vertalen in kansen. Het duel kende daardoor aanvankelijk een saai verloop. De eerste kans van de wedstrijd na een klein half uur spelen was nota bene voor het op de omschakeling loerende Fortuna, maar doelman Lars Unnerstall reageerde attent op de inzet van Thomas Buitink.

Kansjes op het eind

FC Twente kwam pas in de laatste fase voor rust enkele keren dreigend opzetten. De beste kans was voor Robin Pröpper, maar na voorbereidend werk van Vaclav Cerny en Gijs Smal kreeg hij de bal van dichtbij niet met zijn hoofd in het doel. Niet veel later was Ugalde het eindstation na een fraaie aanval via Zerrouki en Cerny en een schot van de laatst genoemde verdween net naast het doel. Het was al met al te weinig voor de ploeg die voortdurend het initiatief had.

Toch Van Wolfswinkel

Jans greep in de rust in. Hij bracht alsnog Van Wolfswinkel, die vanaf links ging spelen, waardoor Salah-Eddine naar het middenveld verhuisde. Sem Steijn bleef achter in de kleedkamer. Na een uur spelen kwam ook Brenet. Hij verving de zwak spelende Sampsted, die nog altijd moeite heeft om aan te pikken bij het niveau dat wordt gevraagd.

Volledig scherm © Pro Shots / Johan Manders

De voorsprong

Terwijl FC Twente in de tweede helft eerst moeite had op gang te komen, kwam de ploeg na 67 minuten wel op voorsprong. En dat was te danken aan de enige buitenspeler in de selectie, Vaclav Cerny. Met een heerlijke individuele actie en dito afronding brak hij het duel open: 0-1.

De beslissing

Twee minuten later bracht Ugalde de stand op 0-2 na een slim en snel genomen vrije trap van Michel Vlap. De spits profiteerde van de verwarring bij Fortuna en zette het uitvak in vuur en vlam. Het was alsof FC Twente daarmee bevrijd was, want het werd ook nog 0-3 dankzij een heerlijke combinatie tussen de twee spelers van de avond: Cerny en Ugalde. De laatste zorgde voor het beslissende tikje en de eerste zege sinds een maand. In de slotfase werd Cerny nog vervangen door jeugdspeler Sander Sybrandy, die daarmee zijn debuut maakte in het eerste elftal.

Zo werd het al met al een vrolijke avond voor FC Twente, dat eindelijk weer eens op vreemde bodem won en na afloop een feestje kon vieren met de meegereisde aanhang die zoals altijd massaal aanwezig was.