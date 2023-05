Fortuna Sittard-aanvaller Buitink scheurt voorste kruisband af

Go Ahead Eagles passeert magische grens van 34 punten na zakelijke zege op Fortuna Sittard

Twee wedstrijden in vier dagen, twee zeges, zes punten. Officieel is het nog altijd niet, maar bibberen hoeft Go Ahead Eagles al lang niet meer. Het eredivisieticket voor komend seizoen zit na de 2-0 tegen Fortuna Sittard wel in de tas. De grote vraag is nu: tot wat is deze ploeg nog meer in staat?