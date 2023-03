Galerie in Sittard eert Toon Hermans met grote expositie

Woningbouw­am­bi­tie provincies vereist actie en beleid: ‘Er moeten scherpe keuzes worden gemaakt’

Om de woningbouwambities van de provincies te realiseren, zijn ‘concrete acties, scherpere keuzes en nieuw beleid’ nodig. Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), dat in opdracht van branchevereniging Bouwend Nederland onderzocht in hoeverre de bouwdoelen per provincie worden behaald.