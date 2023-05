HBC'09 1 wint in doelpuntenfestijn van Sporting Sittard'13 1

Staking legt autofa­briek Nedcar dinsdag plat, onderne­mings­raad dreigt ook met kort geding

Autofabriek Nedcar in Born gaat dinsdag voor 24 uur plat. De vakbonden hebben vrijdagmiddag een stakingsoproep voor dinsdag 30 mei de deur uit gedaan, liet FNV weten. Daarnaast dreigt de ondernemingsraad (or) van Nedcar met een kort geding als de directie van moederbedrijf VDL niet alsnog inzage geeft in het afkoopbedrag dat BMW aan VDL heeft gegeven vanwege voortijdige beëindiging van hun contract.