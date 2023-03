Huizen tijdelijk ontruimd vanwege gaslek Born

Aanhouding na vondst 20.000 xtc-pil­len en 10 liter ghb in woning Maastricht

In een woning in de wijk Heugem in Maastricht heeft de politie dit weekend een grote hoeveelheid drugs aangetroffen. Het gaat om ruim 20.000 xtc-pillen, 10 liter ghb en medische tabletten. Een persoon is aangehouden.