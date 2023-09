In Sittard-Geleen werd 11 op de duizend jongeren verdacht van een crimineel feit

Excelsior en Fortuna Sittard verzuimen koppositie te pakken na heerlijk voetbalge­vecht

Excelsior en Fortuna Sittard hebben in een onderling duel de kans laten liggen om koploper van de eredivisie te worden. Het duel in Kralingen eindigde in een gelijkspel na een heerlijk laatste half uur: 2-2.