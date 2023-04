Nedcar vraagt BMW druk op VDL uit te oefenen: ‘Ik zie de toekomst somber in’

De ondernemingsraad (or) van VDL Nedcar in Born heeft in een brief aan de directie van autobedrijf BMW gevraagd om druk uit te oefenen op VDL om de onderhandelingen over een sociaal plan te hervatten. VDL brak die donderdag af na een hoog opgelopen conflict met de vakbonden. De or wijst BMW erop, dat door de houding van VDL de levering van bij Nedcar geproduceerde Mini’s in gevaar kan komen.