Overval op casino in Geleen

Limburg eerste provincie die ultrafijn­stof in lucht gaat meten

Limburg is de eerste Nederlandse provincie die ultrafijnstof in de lucht gaat meten. Rijk en provincie betalen daarvoor elk 624.000 euro voor een periode van drie jaar. De nieuwe metingen van ultrafijnstof starten nog dit jaar op de bestaande meetlocaties in Geleen en Maastricht. Daarnaast komen er twee nieuwe meetstations speciaal voor ultrafijnstof in Vaals en Beek.

24 januari