Politie onderzoekt mogelijk misdrijf in Geleen: dode aangetroffen in woning

Iceman Wim Hof aange­klaagd voor dood van Californi­sche tiener (17), vader eist 60 miljoen euro

Iceman Wim Hof is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor de dood van een 17-jarig meisje. Ze kwam om het leven in haar zwembad na het beoefenen van ademhalingstechnieken van de bekende filosoof, die ze op haar computer opzocht. Haar vader eist bijna 60 miljoen euro van de 64-jarige Limburger.