Provincie Limburg zet nieuwe stap in grootschalig onderzoek naar kernenergie

Voorjaars­va­kan­tie regio Zuid verloopt wisselval­lig: veel wolken en regen tijdens start carnaval

De voorjaarsvakantie van scholen in de regio Zuid verloopt volgende week wisselvallig. Scholen in de provincies Limburg, Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland behoren tot deze regio. Volgens Weeronline begint de vakantie in het weekend, wanneer er carnaval wordt gevierd, met veel wolken en af en toe regen.