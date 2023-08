Stevige buien met fors onweer in Sittard-Geleen vandaag

Studie Naturalis: populaties alpenwater­sa­la­man­ders exploderen in Nederland

Populaties alpenwatersalamanders exploderen in Nederland. Alpenwatersalamanders zijn fraai en felgekleurd en daarom geliefd bij vijverbezitters, maar ze horen niet in Nederlandse natuur thuis. Op de Veluwe verdringt een populatie uit de Balkan inheemse soorten en in de Krimpenerwaard verspreidt een Italiaanse soort zich razendsnel. Dat is gebleken uit een onderzoek dat Leidse biologiestudenten hebben gedaan, samen met kennisorganisatie RAVON en Naturalis Biodiversity Leiden.