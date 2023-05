Zwaarbewolkt en hevige neerslag in Sittard-Geleen vanochtend

Vakbonden hebben ‘meters gemaakt’ tijdens overleg met Nedcar: gesprekken gaan volgende week door

De vakbonden hebben tijdens het overleg met VDL over autofabriek Nedcar dinsdag ‘meters gemaakt’. Het overleg duurde van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat, zei bestuurder Ron Peters van FNV Metaal woensdagavond. Woensdag zijn de vakbondsleden bijgepraat, volgende week dinsdag worden de onderhandelingen hervat. Veel leden beseffen terdege dat hun baan in gevaar is, aldus Peters.