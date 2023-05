Baggerfestival na 4 jaar eindelijk terug in Sliedrecht; dit is hoe het (muziek)programma eruitziet

‘Zak maar lekker door’ met Def Rhymz, John de Bever & dj’s bij groot openlucht­fes­ti­val in Sliedrecht: ‘Zin in!’

Lekker meelallen met Hollandse liedjes van John de Bever en Def Rhymz. Of je armen in de lucht slingeren in een opblaastent op dreunende beats van dj's. Dit kan zaterdag 3 juni bij het Muziekfestival Sliedrecht. Waarmee flink wordt uitgepakt dit jaar: ,,Met twee podia, een beach bar én biergarten mikken we op duizend bezoekers.”