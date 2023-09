Noodgeval Dragan (58) werd na meemaken oorlog afgekeurd, nu redt hij dierenle­vens: ‘Doe ik zolang als ik kan’

Hij ontvluchtte de oorlog in Bosnië, kwam terecht in Nederland en probeerde hier zijn leven op te bouwen. Toch achtervolgde die heftige tijd in zijn geboorteland Dragan Simic (58). Hij werd afgekeurd, maar daar liet hij het niet bij zitten. Nu redt hij al zes jaar dieren. ,,Dat doet me zo goed.’’